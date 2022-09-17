Президент Туркменистана принял участие в саммите ШОС в Самарканде

Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Самарканде, принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве почетного гостя.

Совет глав государств – высший орган Шанхайской организации сотрудничества, заседания которого проводятся ежегодно. В текущем году председательство в ШОС осуществляет Республика Узбекистан. Повестка дня Самаркандского саммита включает актуальные вопросы наращивания многостороннего партнерства, приоритетные задачи дальнейшего развития ШОС, обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

Открыв заседание Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев предоставил слово участникам саммита.

В ходе своего выступления на саммите президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в своих оценках деятельности ШОС туркменская сторона исходит из того, что это объединение сегодня становится полюсом притяжения для многих государств, стремящихся к созданию в Евразии пространства мира и стабильности, взаимовыгодного и устойчивого партнёрства.

По словам туркменского лидера, Ашхабад готов к сотрудничеству с ШОС, выстраиванию многоплановых, гибких форм и схем взаимодействия в политике, сфере безопасности, экономике, торговле и инвестициях, в культурно-гуманитарном направлении.

«На фоне нынешних сложных процессов, происходящих в современном мире, требуется особая ответственность, консолидация государств, исповедующих принципы миролюбия, выстраивание ими общей стратегии по сохранению глобальной и региональной архитектуры безопасности, недопущению противостояния и нездорового соперничества», – подчеркнул Бердымухамедов.

Он отметил, что Туркменистан видит в лице ШОС одну из важнейших опор континентальной стабильности, выражает стремление и готовность к налаживанию более тесного и предметного политико-дипломатического взаимодействия, сотрудничества в таких сферах, как борьба с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком, другими видами противоправной деятельности.

В этой связи глава государства проинформировал руководителей стран ШОС о международных инициативах Туркменистана на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Туркменистана отметил, что Ашхабад инициирует разработку проекта резолюции Генассамблеи ООН «Диалог – гарантия мира», предложит объявить 2025 год «Годом мира и доверия» и представит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект очередной резолюции о роли Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

«Наша страна рассчитывает на поддержку этих инициатив со стороны Шанхайской организации сотрудничества», - заявил глава государства.

Он также отметил, что Туркменистан открыт для серьезного расширения торгово-экономического партнерства с IIIОС, для чего есть не только реальные возможности, но и объективная необходимость. По мнению президента, наличие в странах мощной ресурсной и производственной базы, географическое соседство, уже наработанные компетенции и опыт взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах обеспечивают сегодня самые благоприятные условия для налаживания долгосрочных устойчивых связей в транспорте, логистике, коммуникациях, энергетике, создания торговых и экономических интеграционных коридоров по линии Север–Юг, Восток–Запад.

«Туркменистан готов в практической плоскости обсуждать вопрос предоставления своей территории и инфраструктуры в интересах ШОС для выстраивания межконтинентальных и региональных транзитных путей поставок товаров и услуг», - подчеркнул туркменский лидер.

По его словам, не последняя роль в этом отводится каспийскому маршруту, с учетом наличия на туркменском побережье крупного современного многопрофильного морского порта в городе Туркменбаши.

Также президент Туркменистана призвал страны ШОС к системному развитию партнерства в энергетике, в области частного предпринимательства, а также в культурно-гуманитарной сфере.

В заключение президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что тесные, дружественные, братские связи со странами Шанхайской организации сотрудничества были и остаются одним из приоритетов внешней политики Туркменистана.

«Мы отдаем себе отчет в больших перспективах такого партнерства, высоко ценим достигнутый уровень взаимопонимания, доверия и открытости, добрососедства и уважения, который отличает наш диалог с ШОС. Готовы его развивать и обогащать», – подчеркнул глава государства.

По завершении программы рабочего визита в Республику Узбекистан туркменский лидер проследовал в международный аэропорт Самарканда, откуда отбыл на родину.

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