В Ашхабаде состоялась XXIII конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

В Ашхабаде под председательством спикера верхней палаты туркменского парламента, президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ) Гурбангулы Бердымухамедова состоялась XXIII конференция этой ассоциации.

В работе форума, приуроченного ко Дню независимости Туркменистана, приняли участие представители туркменских диаспор из ряда государств мира и делегации со всех регионов Туркменистана.

На форуме с программным докладом выступил президент Гуманитарной ассоциации туркмен мира Гурбангулы Бердымухамедов. Он рассказал о перспективных планах работы ГАТМ в целях укрепления культурно-гуманитарных связей туркменских диаспор за рубежом с Туркменистаном.

В ходе конференции о деятельности зарубежных отделений ГАТМ рассказали представители туркменских диаспор из Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана. Выступившие подчеркнули значение инициированных Туркменистаном крупных международных проектов в транспортной сфере и в области энергетики, способствующих упрочению мира и стабильности в региональном и континентальном масштабе.

В числе примеров реализации Туркменистаном политики мира, добрососедства и гуманизма делегаты отметили поддержку в социально-экономическом возрождении Афганистана, в частности, электрификации и газификации его районов, строительстве школ, объектов здравоохранения, мечети на 500 мест.

В рамках форума, в соответствии с постановлением президента ГАТМ, состоялась церемония награждения членов организации.

Гуманитарная ассоциация туркмен мира – международная общественная организация, созданная в 1991 году. В настоящее время в 15 странах мира действуют 27 зарубежных отделений организации. Традиционно конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира проводятся один раз в год в Ашхабаде накануне Дня независимости Туркменистана.

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