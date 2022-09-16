Президент Туркменистана провел переговоры с Генеральным секретарем ШОС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя, провел переговоры с Генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и этой организацией.

Как отметил президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан наработал большой опыт в области энергетики и готов им поделиться, а также участвовать в совместной работе по реализации конкретных энергетических проектов с государствами – членами организации. В этой связи Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть возможность создания между Туркменистаном и заинтересованными государствами ШОС рабочей группы по энергетическим вопросам.

Также глава Туркменистана выдвинул предложения о создании временного координационного совета для обеспечения совместной, эффективной работы в области транспорта и делового совета «Туркменистан – ШОС», в рамках которого будут проводиться бизнес-встречи, выставки и презентации экономических проектов.

Как отметил Чжан Мин, ШОС высоко ценит подход Туркменистана к вопросам расширения взаимодействия с государствами – членами этой международной структуры, высказав намерение и далее работать в тесном контакте с Ашхабадом.

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