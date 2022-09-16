В Самарканде прошли переговоры президентов Туркменистана и Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел на полях саммита ШОС в Самарканде переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям туркменско-узбекского сотрудничества, развивающегося как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Было отмечено, что одним из основных направлений внешнеполитического курса Туркменистана выступает партнерство с международными организациями, в том числе с Шанхайской организацией сотрудничества, с которой Ашхабад успешно взаимодействует на протяжении многих лет. В этой связи Шавкат Мирзиеев­ подчеркнул, что Узбекистан поддерживает внешнюю политику и инициативы нейтрального Туркменистана, отвечающие целям обеспечения мира, безо­пасности и благополучия в региональном и глобальном масштабе.

В свою очередь президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан имеет хорошие двусторонние отношения с членами ШОС, что открывает большие возможности для сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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