Президенты Туркменистана и России провели переговоры в Самарканде

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Самарканд для участия в саммите ШОС в качестве почетного гостя, встретился с президентом Российской Федерации ­Владимиром Путиным.

Особое внимание на переговорах стороны уделили вопросам развития экономических связей. В этой связи Владимир Путин отметил многолетнюю продуктивную работу в Туркменистане ведущих компаний РФ – «Газпрома» и «Татнефти». Поблагодарив Сердара Бердымухамедова за создание благоприятных условий для деятельности российских партнеров, президент Путин подтвердил нацеленность России на диверсификацию торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном.

Российский лидер также поблагодарил своего туркменского коллегу за отношение к русскому языку и русской культуре. Владимир Путин выразил уверенность, что все обоюдные инициативы и планы в гуманитарной сфере будут реализованы.

В свою очередь президент Сердар Бердымухамедов высоко оценил уровень туркменско-российских отношений, отметив, что поступательному развитию двусторонних связей способствуют систематические контакты на уровне правительств, а также регулярно проводимые консультации по линии внешнеполитических ведомств.

Подчеркнув актуальность взаимодействия двух государств в рамках региональных и международных организаций, глава Туркменистана выразил своему российскому коллеге признательность за поддержку нейтрального внешнеполитического курса Ашхабада и выдвигаемых им инициатив в ООН и других международных структурах.

На переговорах была отмечена позитивная динамика двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в топливно-энергетическом секторе, подтверждением чему служат достигнутые до­говоренности в области поставок туркменского природного газа в РФ. Также президенты Туркменистана и России отметили, что особое место в межгосударственных отношениях занимает культурно-гуманитарный диалог. Стороны подчеркнули, что в целях углубления многолетних связей в области образования в настоящее время рассматривается вопрос об открытии в Ашхабаде туркменско-российского университета.

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