Президент Туркменистана провел в Самарканде переговоры с председателем КНР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Самарканд для участия в саммите ШОС в качестве почетного гостя, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи была выражена готовность сторон к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, как на двусторонней, так и многосторонней основе, в том числе в рамках формата «Цент­ральная Азия - Китай».

В целях дальнейшего развития политических отношений, глава Туркменистана предложил поручить МИД двух стран подготовить «дорожную карту», которая включала бы в себя предложения об активизации контактов на высшем государственном уровне, развитии межправительственных и межпарламентских связей. В этой связи было предложено провести очередное заседание туркменско-китайского совместного комитета.

Также была выражена готовность туркменской стороны рассмотреть вопрос подписания двустороннего документа о сопряжении стратегии «Один пояс – один путь» с концепцией «Возрождение Великого Шелкового пути».

Кроме того, Сердар Бердымухамедов отметил, что одним из ключевых векторов экономического сотрудничества является газовая сфера и предложил провести очередную встречу совместной рабочей группы по газовому сотрудничеству с целью активизации переговорного процесса по строительству четвертой линии газопровода Туркменистан – Китай.

На переговорах в числе важных направлений взаимодействия была также названа сфера транспорта и логистики. В этой связи стороны отметили перспективность нового маршрут железнодорожных перевозок Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран. Как отмечалось, для реализации огромного потенциала этого коридора целесообразно заключить четырехстороннее соглашение по контейнерным перевозкам.

Пользуясь случаем, президент Сердар Бердымухамедов пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Туркменистан с официальным визитом. Китайский лидер принял это предложение и в свою очередь пригласил президента Туркменистана и главу верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Китай.

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