В Ашхабаде открылась художественная выставка, посвященная 31-й годовщине независимости Туркменистана В Государственном музее изобразительных искусств открылась выставка произведений туркменских художников, посвященная 31-й годовщине независимости Туркменистана. В большинстве своем это работы студентов и выпускников Государственной академии художеств Туркменистана и Туркменского государственного художественного училища. В представленных работах отражены история, традиции, обычаи и этнография туркменского народа, а также исторические перемены, произошедшие в Туркменистане за 31 год независимого развития. Нельзя не отметить частое обращение современных художников к образу ахалтекинского скакуна, который является одним из главных героев выставки. В большинстве картин скачущий ахалтекинский конь олицетворяет собой связь времен – прошлого, настоящего и будущего, а также уверенную поступь развития независимого Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2022