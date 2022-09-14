В столице Туркменистана состоялся финальный тур конкурса «Играй, бахши!»

В Ашхабаде состоялся заключительный тур творческого смотра «Чалсана бахши!» («Играй, бахши!»). Новый музыкальный конкурс был учрежден в январе текущего года в целях популяризации национального культурного наследия, а также по случаю включения ремесла изготовления дутара, игры на нем и искусства бахши (народный певец) в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Организаторам творческого марафона народных музыкантов и бахши выступило Министерство культуры Туркменистана.

По условиям состязания его участниками стали граждане страны в возрасте от 18 до 35 лет. В итоговый тур конкурса вышли 12 музыкантов-дутаристов и столько же бахши – из Ашхабада и пяти велаятов (областей) страны. В их числе четыре девушки.

Под бурные аплодисменты зрителей были объявлены имена двенадцати победителей – музыкантов и бахши. Их наградили специальными дипломами и золотыми цепочками от президента Туркменистана, а также вручили памятные подарки.

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