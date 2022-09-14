В Ашхабаде прошло заседание туркменско-армянской межправительственной комиссии

В Ашхабаде состоялось девятое заседание Межправительственной туркменско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству. Переговоры прошли под руководством сопредседателей комиссии: с туркменской стороны вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу ТЭК Шахыма Абрахманова и с армянской – министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна.

Стороны обсудили вопросы увеличения объемов товарооборота между двумя странами и расширения номенклатуры экспортируемых товаров путем установления контактов между деловыми кругами двух страны. На переговорах было отмечено, что экспорт продукции нефтегазовой, сельскохозяйственной, пищевой и текстильной промышленности Туркменистана в Армению будет способствовать развитию торговых отношений между двумя странами.

Стороны также выразили заинтересованность в укреплении контактов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, строительства, архитектуры и сельского хозяйства. По итогам работы Межправительственной туркменско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан соответствующий протокол.

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