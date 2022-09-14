Туркменистан и Азербайджан обсудили вопросы разграничения дна Каспийского моря

В Баку состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Делегацию Туркменистана возглавил директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мырат Атаджанов, азербайджанскую делегацию – заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов. Во встрече также приняли участие представители ряда профильных министерств и ведомств двух стран.

В ходе переговоров стороны обсудили положения проекта соглашения о разграничении дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговорный процесс по данной проблематике.

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