|14.09.22 08:36
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Туркменистан и Азербайджан обсудили вопросы разграничения дна Каспийского моря
В Баку состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.
Делегацию Туркменистана возглавил директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мырат Атаджанов, азербайджанскую делегацию – заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов. Во встрече также приняли участие представители ряда профильных министерств и ведомств двух стран.
В ходе переговоров стороны обсудили положения проекта соглашения о разграничении дна Каспийского моря между Туркменистаном и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговорный процесс по данной проблематике.
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