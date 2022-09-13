В Туркменистане открылся новый цирковой сезон

В стране открылся новый цирковой сезон. Мастера жанра показали в Ашхабаде премьерное представление. В программу вошли выступления воздушных гимнастов, акробатов, канатоходцев, дрессировщиков и многое другое.

Ну и конечно, главное действо программы – шоу участников конноспортивной группы «Галкыныш» под управлением лидера туркменских наездников Пыгы Байрамдурдыева. Джигитовка – тот жанр, которым славится туркменское цирковое искусство во всем мире. На полном скаку лихие джигиты и прекрасные наездницы исполняют рискованные трюки. Дух захватывает от скорости, смелости и ловкости.

За годы независимости в Туркменистане выросло собственное поколение замечательных цирковых артистов, сложились фамильные династии. Это позволяет создавать полноценные национальные жанровые программы и дарить радость новым поколениям юных граждан страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2022