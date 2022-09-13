На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 42 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 42 сделки на 38 миллионов 781 тысячу долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Турции, Афганистана, Китая, Грузии и Узбекистана приобрели дизельное топливо, автобензин, сжиженный газ, полипропилен и нефтяной дорожный битум, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Коммерсанты из Турции закупили также прямогонный бензин, выработанный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ и Азербайджана были реализованы крашеные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели хлопчатобумажную пряжу на 42 миллиона 482 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские коммерсанты закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), стройматериалы и ковры ручной работы на общую сумму 1 миллион 205 тысяч манатов.

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