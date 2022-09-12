Президент Туркменистана сменил руководство Государственного комитета водного хозяйства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил Гуйзгелди Байджанова от должности председателя Государственного комитета водного хозяйства страны в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ глава государства подписал на заседании правительства по итогам социально-экономического развития страны за восемь месяцев текущего года.

Также президент страны освободил от занимаемых должностей заместителей председателя этого госкомитета Джошмырата Седекова и Довлетмырата Маммедова, но уже как не справившихся с обязанностями.

Новым главой комитета назначен Дурды Генджиев. Подписав указ о назначении, глава государства отметил, что следует продолжить работу по увеличению объемов водохранилищ для создания дополнительных резервов воды, применению в отрасли водосберегающих технологий и улучшению мелиоративного состояния земель.

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