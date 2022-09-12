Журналисты из Туркменистана стали призерами международного конкурса «Каспий без границ»

В Астрахани прошла церемония награждения победителей и призеров международного конкурса журналистских работ «Каспий без границ», который был проведен в рамках VII Каспийского медиафорума.

В числе призеров конкурса журналисты из Туркменистана – Леонид Кияшко, представляющий информационное агентство «Media Turkmen», и корреспондентка газеты «Туркменистан» Айгуль Рахимова.

Айгуль Рахимова стала победителем в номинации «Свежий взгляд» за статью «Инициативы, распространяющие мир на земле, находят свое отражение на дружественном берегу Каспия». А Леонид Кияшко стал призером в номинации «Человек и море». Его работа посвящена проблемам спасения каспийского тюленя.

В этом году заявки на конкурс подали 44 участника из Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России. На суд жюри было представлено 160 работ. Международный конкурс журналистских работ «Каспий без границ» направлен на формирование единого информационного пространства стран Каспийского региона, активизацию освещения общих для государств региона проблем, а также содействие разработке и продвижению международных проектов в сфере СМИ.

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