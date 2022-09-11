Утверждена госпрограмма развития сейсмологии в Туркменистане на 2022-2028 годы

Президент Сердар Бердымухамедов утвердил Государственную программу комплексного развития сейсмологической науки в Туркменистане на 2022–2028 годы и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее постановление глава государства подписал на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития страны за восемь месяцев 2022 года.

Постановление предписывает Академии наук Туркменистана, соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам обеспечить реализацию мероприятий, обозначенных в вышеуказанной госпрограмме.

Документ принят в целях проведения фундаментальных научно-теоретических и научно-практических исследований в области сейсмологии, дальнейшего повышения эффективности научных изысканий, изучения современной геодинамической активности, выявления закономерности физических процессов в сейсмогенных зонах и сейсмоопасных районах, а также подготовки молодых ученых в этой сфере.

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