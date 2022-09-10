Делегация Туркменистана приняла участие в саммите женщин – руководителей парламентов в Ташкенте

Делегация Туркменистана во главе с председателем нижней палаты парламента страны (Меджлиса) Гульшат Маммедовой приняла участие в 14-м саммите женщин-руководителей парламентов государств – членов Межпарламентского союза, проходившем в Ташкенте.

В работе форуме на тему «Парламентское лидерство: прогнозирование рисков для более эффективного обеспечения устойчивости и процветания» приняли участие руководители и представители международных организаций, а также более 120 депутатов парламентов из 17 стран. На саммите были обсуждены вопросы гарантирования гендерного равенства в кризисных процессах, вызванных пандемией, обеспечение устойчивого развития и расширение возможностей женщин в восстановлении экономики.

Выступая на саммите, Гульшат Маммедова отметила, что Туркменистан придает важное значение использованию инструментов парламентской дипломатии в укреплении мира и безопасности, в том числе повышении роли женщин- парламентариев. Она выразила готовность парламента Туркменистана к двустороннему и многостороннему сотрудничеству в сфере обеспечения мира, безопасности и достижения целей устойчивого развития.

В рамках визита в Ташкент председатель Меджлиса была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также провела встречу с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

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