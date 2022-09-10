Туркменская классическая музыка прозвучала на международном фестивале в Астрахани В Астрахани в рамках международного Каспийского фестиваля классического искусства «OperaFirst – 2022» прошел День Туркменистана. Многочисленной зрительской аудитории были представлены образцы золотой коллекции туркменской классической музыки – произведения Нуры Халмамедова, Чары Нурымова, Дангатара Овезова. Кроме того, со сцены прозвучали сочинения первой туркменской женщины-композитора Джерен Курбанклычевой. Основная идея фестиваля — творческое соприкосновение и взаимное обогащение культур стран Каспийского побережья: России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Взыскательную публику познакомили с лучшими произведениями туркменской классики московские музыканты – пианист и композитор Мамед Гусейнов и оперная певица Дарья Гусейнова. Супружеский и творческий дуэт исполнителей вот уже много лет выступает в России популяризатором и пропагандистом туркменского музыкального искусства, ежегодно организуя в Москве проведение фестивалей памяти композитора Нуры Халмамедова. © TURKMENISTAN.RU, 2022