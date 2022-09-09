Правительственная делегация Туркменистана провела переговоры в Узбекистане

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Батыром Атдаевым посетила с рабочим визитом Ташкент. В столице Узбекистана состоялась встреча Б. Атдаева и вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева, являющимися сопредседателями Совместной туркменско-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В ходе переговоров было отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, которое обрело новую динамику после государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан в июле нынешнего года.

Стороны обсудили перспективы реализации программы торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы между Туркменистаном и Узбекистаном, а также рассмотрели возможность проведения очередного, 17-го заседания совместной туркменско-узбекской комиссии до конца 2022 года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу увеличения совместных

проектов в сельскохозяйственной, строительной, текстильной и фармацевтической отраслях, а также выразили заинтересованность в совместном производстве легковых автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники в Туркменистане.

Также стороны уделили внимание вопросам расширения транспортно-логистических связей, включая стимулирование транзита грузов по территории двух государств и организации пилотных перевозок по международным транспортным коридорам с использованием возможностей морских портов.

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