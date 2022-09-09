Туркменистан принял участие во встрече диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива - Центральная Азия»

В Эр-Рияде состоялась первая министерская встреча стратегического диалога «Совет сотрудничества арабских государств Залива - Центральная Азия». Туркменская сторона на встрече была представлена вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

В своем выступлении глава МИД Туркменистана отметил, что нынешнее заседание рассматривается Ашхабадом как первый важный шаг на пути создания полномасштабного формата взаимодействия между государствами Центральной Азии и Советом сотрудничества арабских государств Залива. По мнению туркменской стороны, речь может идти о начале процесса систематизации, упорядочения и придания долгосрочного характера и устойчивости всему комплексу отношений наших стран, обоснованному исторически и востребованному современными реалиями и потребностями.

В рамках форума стороны предложили наладить практическое сотрудничество в вопросах энергетики, транспортных коридоров, логистики, обеспечения продовольственной и водной безопасности, а также проведения культурно-гуманитарных и научных мероприятий.

По итогам встречи сторонами были приняты Совместное заявление и Совместный план действий на 2023-2027 годы (Дорожная карта совместного сотрудничества), направленный на налаживание практического взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

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