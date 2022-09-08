В Туркменистане стартовала хлопкоуборочная кампания В Туркменистане стартовал сбор хлопка – главной сельскохозяйственной культуры агропромышленного комплекса страны. По традиции старейшины собрали первые, символические коробочки, пожелав земледельцам богатого урожая «белого золота». В этом году туркменским хлопкоробам предстоит собрать 1 миллион 250 тысяч тонн сырца с площади 580 тысяч гектаров. В целом по стране в уборке будет использовано 1600 комбайнов. Перевозить собранный хлопок на 158 приемных пунктов будут 7800 единиц транспорта. Переработка нового урожая хлопка-сырца в хлопковое волокно будет проведена на 39 хлопкоочистительных предприятиях Ахалского, Лебапского, Марыйского и Балканского велаятов (областей) Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2022