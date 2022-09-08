Президент Туркменистана принял специального представителя правительства КНР по делам Евразии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэйем, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны особо отметили, что туркменско-китайское взаимодействие успешно развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в рамках диалога «Центральная Азия – Китай». В этой связи было подчеркнуто, что Ашхабад и Пекин активно сотрудничают на международной арене, поддерживая друг друга в рамках ООН и других международных организаций в продвижении важных инициатив и предложений.

Говоря о перспективах расширения торгово-экономических связей, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в настоящее время КНР является крупным торгово-экономическим партнером Туркменистана. В числе приоритетных нап­равлений партнерства стороны назвали топливно-энергетический комплекс, транспорт, связь, инвестиции, химическую и текстильную промышленность, а также область высоких технологий.

В ходе встречи туркменский лидер выразил китайской стороне соболезнования в связи с недавно произошедшим в провинции Сычуань землетрясением, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

© TURKMENISTAN.RU, 2022