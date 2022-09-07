МИД Туркменистана выступил с решительным осуждением теракта у посольства России в Кабуле

Туркменистан решительно осуждает террористический акт, совершенный у консульского отдела посольства Российской Федерации в Кабуле, в результате которого погибли сотрудники российской дипмиссии и мирные граждане Афганистана. Об этом говорится в заявлении МИД Туркменистана.

«Туркменистан как активный участник международной борьбы с терроризмом призывает к дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества на антитеррористическом направлении», – отмечает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении также подчеркивается, что МИД Туркменистана выражает глубокие соболезнования семьям, а также родным и близким погибших российских коллег.

© TURKMENISTAN.RU, 2022