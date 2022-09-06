Туркменский гуманитарный груз для Пакистана доставлен в Карачи

Туркменский грузовой авиалайнер «Ил-76» доставил гуманитарный груз для пострадавших от наводнений жителей Пакистана в аэропорт города Карачи.

В соответствии с распоряжением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Исламской Республике Пакистан переданы лекарственные и медицинские средства, а также продовольственные и другие товары первой необходимости в качестве гуманитарной помощи.

В церемонии приема гуманитарной помощи из Туркменистана в аэропорту Карачи приняли участие официальные лица провинции Синд, представители МИД Пакистана и журналисты. Выступившие на церемонии выразили руководству и народу Туркменистана признательность за гуманитарную помощь для пострадавшего от наводнений населения страны.

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