В Ашхабаде обсудили вопросы интеграции Туркменистана в мировое информационное пространство

В Ашхабаде в гибридном формате состоялась конференция «Независимый Туркменистан в международном информационном пространстве», приуроченная к 31-й годовщине независимости страны.

Цель конференции, организованной национальными СМИ совместно с МИД Туркменистана, – популяризация достижений туркменского государства за годы независимого развития и развитие международного сотрудничестве в сфере средств массовой информации.

О своем видении позиции Туркменистана в мировом сообществе, в том числе в международном информационном пространстве, рассказали заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, представитель турецкого телеканала ТРТ Угур Сами Гезер, Генеральный директор телекомпании Russia Today Алексей Николов, директор ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Маммедов и другие.

Представители иностранных СМИ выразили готовность к дальнейшему развитию творческого сотрудничества с туркменскими партнерами, подчеркивая, что там, где есть взаимная дружба и добрые отношения, всегда есть возможность обмениваться объективной информацией и получать достоверные сведения из первых рук.

© TURKMENISTAN.RU, 2022