Президент Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах экономики. Особое внимание собеседники уделили вопросам реализация совместных проектов в таких стратегических направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационный сектор и инфраструктура. По мнению сторон, хорошие возможности для взаимодействия открываются также с учетом создаваемого в структуре организации Тюркского инвестиционного фонда.

Наряду с торгово-экономической сферой одной из неотъемлемых составляющих сотрудничества была обозначена гуманитарная область. Стороны подчеркнули, что увеличение программ и проектов по линии образования, науки и культуры послужит продвижению взаимовыгодного межгосударственного партнерства.

Туркменистан вступил в Организацию тюркских государств в ноябре 2021 года в статусе наблюдателя.

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