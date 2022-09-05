Состоялся финальный тур конкурса детских талантов

Под сводами концертного зала «Белая юрта туркмен» под Ашхабадом состоялся финальный тур и гала-концерт участников детского музыкально-песенного конкурса «Жемчужинки независимости».

Основная цель конкурса, проводимого в честь Дня независимости Туркменистана, поиск и поддержка детских талантов. Предварительные туры смотра прошли в несколько этапов в городах, районах и областях страны, выявив лучших из лучших.

В финале состязались отдельные исполнители, танцевальные, песенно-музыкальные коллективы и ансамбли народного творчества, которым в будущем предстоит внести свой вклад в развитие национальной культуры. На сцене развернулся грандиозный праздник, где детвора блистала своим искрометным талантом и ярким исполнительским мастерством, вызывая бурные аплодисменты. Были исполнены лучшие концертные номера – песни, танцы и фольклорные представления.

По итогам выступлений были объявлены имена победителей, которым от имени президента Туркменистана вручили ноутбуки и дипломы лауреатов конкурса. По итогам конкурса детских талантов этого года победителями стали учащиеся средних школ страны: Йылдыз Аманнепесова (Ашхабад), Мерет Хыдыров (Ахалская область), Довлетгелди Ораздурдыев (Балканская область), Кемал Дурдымадов (Дашогузская область), Омар Базаров (Лебапская область) и Чинар Вепаева (Марыйская область).

Участники конкурса приняли благодарственное обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

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