В Ашхабаде открылась масштабная художественная выставка В Ашхабадском выставочном центре открылась экспозиция живописных работ преподавателей Государственной академии художеств Туркменистана, которые представили 140 своих лучших произведений. Выставка стала условным символом преемственности поколений, своеобразным посланием наставников ученикам. Многочисленные вариации творческого осмысления действительности, разнообразие жанров, яркость индивидуального подхода к живописной теме – все это в изобилии демонстрирует коллекция представленных работ. Выставка, превосходящая по масштабности все аналогичные акции в стране за последнее десятилетие, вызвала повышенный интерес у столичной публики и удостоилась высоких оценок искусствоведов. © TURKMENISTAN.RU, 2022