Российская компания «Возрождение» завершит сооружение памятника туркменскому поэту Махтумкули

Строительная компания "Возрождение" из Санкт-Петербурга на свои средства завершит сооружение памятника туркменскому поэту Махтумкули Фраги в Ашхабаде и создаст парковый комплекс вокруг него. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ разрешает мэрии Ашхабада заключить контракт на безвозмездной основе с российским АО "Производственное объединение "Возрождение" на проведение в туркменской столице модернизации нового памятника Махтумкули Фраги и благоустройства прилегающей территории за счет средств данного АО.

Документом предписано начать строительные работы в сентябре 2022 года и полностью завершить их в мае 2024 года. Туркменистан намечает провести в 2024 году праздничные торжества в честь 300-летия со дня рождения классика туркменской и мировой поэзии Махтумкули Фраги.

© TURKMENISTAN.RU, 2022