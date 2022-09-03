Новый посол Германии вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Сердар Бердымухамедов принял нового Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Туркменистане Михаэля Уве Бирхоффа, который вручил главе государства верительные грамоты.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах туркменско-германских отношений как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в частности, в ООН и ОБСЕ.

Стороны отметили обоюдное стремление к диверсификации взаимодействия, отвечающего интересам двух стран. В числе ключевых сегментов партнерства была названа торгово-экономическая сфера. Глава государства и дипломат также подчеркнули, что Туркменистан и Германия успешно сотрудничают в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, банковском секторе, а также в транспортно-коммуникационной сфере.

Особое внимание стороны уделили вопросам активизации связей в гуманитарной сфере, где хорошим примером служит многолетнее туркменско-германское партнерство в области здравоохранения.

В заключение встречи Михаэль Уве Бирхофф заверил Сердара Бердымухамедова в том, что будет содействовать интенсивному развитию традиционно дружественных отношений и расширению сотрудничества, отвечающего интересам народов двух государств.

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