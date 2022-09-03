Туркменистан окажет гуманитарную помощь Пакистану, пострадавшему от наводнений

Туркменистан, руководствуясь принципами гуманизма и в целях оказания гуманитарной помощи Пакистану, пострадавшему от стихийных бедствий, направит в страну в этом месяце груз гуманитарной помощи.

Соответствующее распоряжение на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Министерству текстильной промышленности, Министерству здравоохранения и медицинской промышленности, а также Союзу промышленников и предпринимателей страны безвозмездно передать Пакистану лекарства, медицинские средства, продовольственные и другие товары в качестве гуманитарной помощи. Организация отправки в сентябре этого года и передачи гуманитарного груза Исламской Республике Пакистан возложена на МИД Туркменистана.

Как сообщает правительство Пакистана, более 33 миллионов жителей, то есть каждый седьмой пакистанец, пострадали от наводнений, почти миллион домов разрушены или серьезно повреждены.

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