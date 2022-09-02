В Ашхабаде прошел VII съезд Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули

В Ашхабаде при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялся VII съезд Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули. В ходе форума был дан анализ проделанной за прошедший период работы, определены приоритетные задачи, стоящие перед организацией и рассмотрен ряд организационных вопросов.

Участники съезда избрали новый состав Центрального совета Молодежной организации имени Махтумкули. Решением съезда Язмухаммет Овезбердиев был освобожден от должности председателя Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули. Новым председателем Центрального совета организации избран Язполат Кериев.

На съезде выступил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он отметил, что Туркменистан на современном этапе ставит перед собой большие задачи по повышению социально-экономического роста страны и уровня жизни народа, полагаясь в достижении этих целей на молодое поколение. По словам туркменского лидера, сегодня основную часть населения страны составляет сформировавшееся за годы независимости молодое поколение, которое является будущим созидателем Туркменского государства.

Как отметил глава государства, при участии представителей министерств и отраслевых ведомств, политических партий, общественных организаций, а также молодежи верхней палатой парламента разработан проект новой редакции закона «О государственной молодежной политике». Его ключевая цель – обеспечение активного участия молодежи в экономической, политической и культурной жизни страны, создание благоприятных правовых условий для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, гуманизма и трудолюбия. По мнению президента, принятие этого закона значительно укрепит правовую базу молодежной политики, проводимой в стране.

В своем выступлении туркменский лидер обозначил круг задач, стоящих сегодня перед молодежной организацией. В их числе воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданской ответственности, трудолюбия, получение ею качественного образования, занятие творчеством и спортом, полное раскрытие способностей, поощрение общественно-личностных инициатив молодых граждан страны и т.д.

После выступления Сердар Бердымухамедов под аплодисменты участников форума подписал закон Туркменистана «О государственной молодежной политике».

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