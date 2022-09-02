Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла Румынии

Президент Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Туркменистане Иона Навала.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркменско-румынских отношений, отметив наличие широких возможностей для наращивания взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.

Особое внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству, обсудив возможности развития партнерства в энергетике, торговле, сельском хозяйстве, транспорте, химической и лёгкой промышленности. В этой связи на переговорах была отмечена важная роль Совместной межправительственной туркменско-румынской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в укреплении торговых отношений и изучении новых форм взаимодействия.

В числе приоритетных сфер двустороннего сотрудничества были также названы наука, образование и культура.

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