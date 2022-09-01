В школах Туркменистана прошли торжественные линейки в честь Дня знаний

В общеобразовательных школах Туркменистана прошли торжественные линейки в честь Дня знаний и студенческой молодежи. Первый звонок прозвучал в 1882 школах страны для 159772 первоклашек. А всего по Туркменистану за парты сели более полутора миллионов школьников.

Необычайно многолюдно и празднично прошел День знаний в Туркменско-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде. В этом году школа приняла 180 первоклассников, а всего здесь обучается 1,5 тысячи учеников, при том, что учебное заведение рассчитано на 800 человек. Это и понятно. Туркменско-российская школа имени А.С. Пушкина – самая престижная в стране. Обучение здесь идет по российским стандартам, школьники сдают ЕГЭ и по набранным баллам могут поступить в любой российский вуз.

С Днем знаний и первым звонком учащихся и их родителей поздравила директор школы Ирина Куминова. Она напомнила первоклашкам, что в классе их ждут подарки от имени президента Туркменистана – обучающие ноутбуки.

Школьников, студенческую молодежь, преподавателей и работников сферы образования Туркменистана с Днем знаний и студенческой молодежи поздравил президент Сердар Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что Туркменистан активно продолжит масштабные реформы, направленные на модернизацию отечественной системы образования. «Забота о молодом поколении на государственном уровне приносит свои плоды. Сформировалось поколение патриотичной молодёжи, преданной своей стране, народу, принципам наших великих предков, национальным традициям, стремящейся учиться, осваивать профессию, самоотверженно трудиться», – подчеркнул в своем поздравлении туркменский лидер.

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