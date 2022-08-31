Ашхабад и Доха работают над организацией визита президента Туркменистана в Катар

Ключевые вопросы развития двустороннего партнерства обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Подчеркнув позитивный характер отношений между странами, стороны отметили, что одним из основных факторов развития двустороннего сотрудничества являются контакты на высшем государственном уровне. В этой связи министры обсудили возможность организации официального визита президента Туркменистана в Государство Катар.

В ходе телефонного разговора стороны уделили внимание деятельности совместной Межправительственной туркменско-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и договорились о проведении его третьего заседания в ближайшее время.

Главы МИД двух стран также подчеркнули необходимость организации политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Катара до конца осени текущего года.

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