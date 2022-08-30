Валентина Матвиенко поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с награждением орденом России «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Состоялся телефонный разговор между главой верхней палаты парламента Туркменистана Халк Маслахаты (Народный Совет) Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Поздравив экс-президента Туркменистана с награждением орденом России «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Матвиенко передала слова приветствия и поздравления по этому случаю от президента Владимира Путина. Она отметила большой вклад председателя Халк Маслахаты в продвижение межгосударственных отношений, основанных на принципах добрососедства, дружбы и партнерства.

В продолжение телефонного разговора собеседники отметили, что сегодня между Туркменистаном и Российской Федерацией установлены отношения углублённого стратегического сотрудничества.

В заключение Валентина Матвиенко отметила, что спикера верхней палаты парламента Туркменистана ждут в Российской Федерации с официальным визитом.

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