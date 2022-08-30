Президент Туркменистана провел переговоры с главой «Газпрома»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития дальнейшего партнерства с учетом многолетнего опыта взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам закупок российским холдингом туркменского природного газа по действующему контракту и расширения сотрудничества в этой области на долгосрочной основе.

На переговорах было отмечено, что Туркменистан всегда открыт для предложений своих давних деловых партнеров и готов поддерживать новые перспективные форматы взаимодействия. Также было подчеркнуто, что «Газпром» и впредь будет неуклонно выполнять принятые на себя обязательства.

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