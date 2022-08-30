На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 20 сделок на 5 миллионов 475 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов приобрели авиационный керосин, произведенный на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а предприниматели из Турции и Афганистана – сжиженный газ (ГК «Туркменхимия»).

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия»), продукцию строительного производства, пластиковые изделия, а также ковры ручной работы на 14 миллионов 247 тысяч манатов.

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