Туркменистан закупит в Китае более 2300 тонн труб для нужд нефтегазового комплекса Туркменистан закупит в Китае 2309 тонн буровых труб различного размера для нужд нефтегазового сектора страны. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Документ разрешает государственному концерну "Туркменнефть" за счет собственных средств заключить с компанией KING EASE LIMITED (КНР) контракт на закупку 2309 тонн буровых труб различного размера. Согласно постановлению главы государства, трубная продукция закупается для успешного решения задач, поставленных перед нефтегазовой отраслью Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2022