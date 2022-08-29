В столице Туркменистана состоялся финальный тур телевизионного конкурса «Пой, Отчизна!»

В Ашхабаде состоялся финальный тур телевизионного конкурса самодеятельных молодых артистов «Ýaňlan, Diýarym!» ("Пой, Отчизна!"). Музыкальный проект, которому в этом году исполняется 30 лет, организован Министерством культуры Туркменистана, Государственным комитетом по телевидению радиовещанию и кинематографии, а также администрациями пяти областей и мэрией Ашхабада.

В финальный тур конкурса вышли 12 молодых вокалистов – 8 юношей и 4 девушки. Кроме того, на подведение его итогов и гала-концерт были приглашены победители смотров прошлых лет.

В заключительном туре участники исполнили песни на слова поэтов-классиков, народные и авторские песни. После тщательного обсуждения выступлений компетентное жюри под бурные аплодисменты зрителей объявило имена шести победителей. Ими стали студентка Гозель Нурбердыева, ковровщица Ягшигуль Мухаммедова, работник нефтегазового комплекса Дурды Аннаев, студент Батыр Агаев, работник сельского Дома культуры Бяшим Аннаев и студент Тойлы Джумаев. Победители были награждены специальными дипломами и памятными подарками.

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