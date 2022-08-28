Делегация транспортников Туркменистана завершила визит в Астраханскую область

В Астраханской области с деловым визитом побывала делегация транспортного комплекса Туркменистана. Поездка состоялась в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с губернатором региона Игорем Бабушкиным.

За три дня пребывания в российском регионе члены туркменской делегации посетили порты, строящуюся портовую особую экономическую зону «Лотос» (ПОЭЗ) и одноименный судостроительный завод, конструкторское бюро «Флотпроект», Каспийский институт морского и речного транспорта и другие организации транспортной отрасли.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев так прокомментировал встречи с туркменскими партнерами: «Мы отмечаем важность развития наших взаимоотношений с Туркменистаном в сфере логистики, транспорта, промышленной кооперации, торговли. Уже сейчас это сотрудничество приносит плоды, но у нас есть еще много возможностей получить от него более высокие результаты».

Как сообщил заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Михаил Кабаков, во время посещения объектов транспортной инфраструктуры, судостроительных и проектных организаций туркменским коллегам поступил ряд предложений от принимающей стороны. Также российская сторона готова оказывать консультационную помощь и участвовать в подготовке специалистов для транспортной отрасли на базе местных вузов.

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