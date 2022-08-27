В Ашхабаде состоялись туркменско-узбекские межмидовские консультации

В МИД Туркменистана состоялись туркменско-узбекские межмидовские консультации с участием прибывших в Ашхабад и.о. главы МИД Узбекистана Владимира Норова и заместителя секретаря Совета безопасности, специаль­ного представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиза Камилова.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Затем состоялась церемония награждения и.о. главы МИД Узбекистана Владимира Норова и заместителя секретаря Совета безопасности, специального представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиза Камилова орденом Туркменистана «Галкыныш» («Возрождение»). Согласно указам президента Сердара Бердымухамедова, этой высокой награды они удостоены за большие заслуги в развитии межгосударственного экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, огромный личный вклад в укрепление отношений дружбы, братства и добрососедства между двумя странами.

Также Абдулазиз Камилов вручил вице-премьеру, главе МИД Туркменистана Рашиду Мередову узбекский орден «Дустлик» («Дружба»). Глава туркменского внешнеполитического ведомства удостоен этой награды указом президента Узбекистана за большой личный вклад в развитие и укрепление дружбы и добрососедства, отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

© TURKMENISTAN.RU, 2022