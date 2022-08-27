|27.08.22 08:26
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Президент Туркменистана провел переговоры с делегацией Узбекистана
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял и.о. главы МИД Узбекистана Владимира Норова и заместителя секретаря Совета безопасности, спецпредставителя президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазиза Камилова, прибывших в Ашхабад для участия в туркменско-узбекских межмидовских консультациях.
Стороны обменялись мнениями по приоритетным вопросам двустороннего и регионального партнерства. В этой связи узбекская сторона отметила активную роль Ашхабада в деле продвижения межгосударственного сотрудничества как важного фактора создания атмосферы взаимопонимания на двустороннем и региональном уровнях. На переговорах было подчеркнуто, что участие президента Сердара Бердымухамедова в качестве почетного гостя в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 15–16 сентября текущего года в Самарканде, будет способствовать развитию взаимодействия в решении проблем региональной безопасности.
В ходе встречи был также рассмотрен комплекс вопросов по расширению туркменско-узбекского взаимодействия в торгово-экономической сфере.
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