Медики Туркменистана и Афганистана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Встреча в режиме видеоконференции состоялась между представителями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и медиками многоцелевой частной клиники “Лукман Хеким Комплекс Хоспитал” афганского города Герата. Участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и обмена опытом в области трансплантологии.

Афганская сторона проинформировала собеседников о своих достижениях в этой сфере. Врачи из Герата изъявили желание установить деловые отношения с туркменскими коллегами, в том числе через организацию взаимных поездок и обмен опытом. В этой связи афганская сторона пригласила туркменских коллег посетить с рабочим визитом провинцию Герат.

Туркменская сторона, выразив признательность афганским коллегам за высказанные предложения по расширению взаимодействия, подтвердила готовность развивать двустороннее сотрудничество.

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