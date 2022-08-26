|26.08.22 08:04
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Медики Туркменистана и Афганистана обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Встреча в режиме видеоконференции состоялась между представителями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и медиками многоцелевой частной клиники “Лукман Хеким Комплекс Хоспитал” афганского города Герата. Участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере здравоохранения и обмена опытом в области трансплантологии.
Афганская сторона проинформировала собеседников о своих достижениях в этой сфере. Врачи из Герата изъявили желание установить деловые отношения с туркменскими коллегами, в том числе через организацию взаимных поездок и обмен опытом. В этой связи афганская сторона пригласила туркменских коллег посетить с рабочим визитом провинцию Герат.
Туркменская сторона, выразив признательность афганским коллегам за высказанные предложения по расширению взаимодействия, подтвердила готовность развивать двустороннее сотрудничество.
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