В Туркменистане открыто 149 газовых месторождений с запасами около 5 триллионов кубометров

В Туркменистане открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами более 4,97 триллиона кубометров газа. Данные по развитию газовой отрасли экономики страны публикуются в туркменской печати.

"В Туркменистане открыто 149 газовых и газоконденсатных месторождений с запасами 4 970 768 миллионов кубометров, в том числе 139 месторождений – на суше и 10 – на Каспийском шельфе", – говорится в сообщении.

При этом в разработке находятся 54 месторождения с запасом более 2,6 миллиарда кубометров газа, подготовлено к разработке 11 месторождений, в разведке находится 73 месторождения и в консервации – 11.

Добычу газа в стране ведут государственные концерны "Туркменгаз", "Туркменнефть" и государственная корпорация "Туркменгеология", при этом более 80 процентов от общего объема производства газа приходится на долю "Туркменгаза".

Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Самым крупным покупателем туркменского газа является Китай.

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