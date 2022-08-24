Президент Туркменистана поручил провести международный тендер на строительство двух медицинских центров

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил объявить международный тендер на строительство в Ашхабаде двух медицинских центров.

Такое поручение глава государства дал после облета столицы на вертолете и ознакомления с ходом строительства объектов социального и медицинского назначения. После облета глава государства провел с членами правительства совещание в южной части Ашхабада, в ходе которого обсудил развитие столичной медицинской инфраструктуры.

В ходе совещания вице-премьер по вопросам здравоохранения Нурмухаммет Аманнепесов рассказал о запланированных к строительству в столице ряда объектов медицинского назначения, в числе которых центр педиатрии на 160 мест и стоматологический центр. Президент Туркменистана поручил объявить международный тендер на строительство центра педиатрии и стоматологического центра, возведение которых повысит качество услуг в сфере здравоохранения Ашхабада.

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