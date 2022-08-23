На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 36 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 36 сделок на 29 миллионов 727 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Турции, Афганистана, Швейцарии, ОАЭ и Узбекистана приобрели прямогонный бензин, гидроочищенное дизельное топливо, автобензин и авиационный керосин. Также коммерсанты из Узбекистана и ОАЭ закупили карбамид и технический йод. Помимо этого, бизнесменам из Турции и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа и крашенные махровые изделия.

За манатные средства коммерсанты из Индии закупили хлопчатобумажную пряжу на 9 миллионов 724 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полиэтилен высокой плотности на 3 миллиона 960 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2022