В Ашхабаде состоялся медиафорум «Международные инициативы Туркменистана: новые горизонты сотрудничества»

В конференц-зале Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии состоялся медиафорум «Международные инициативы Туркменистана: новые горизонты сотрудничества», посвященный итогам Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Основная тема форума, проведенного в гибридном формате на туркменском, русском и английском языках – роль СМИ в дальнейшем укреплении международного сотрудничества. Во встрече приняли участие руководители и представители национальных и зарубежных телерадиоканалов, информационных агентств, газет и журналов. В числе участников медиафорума – журналисты информагентств ТАСС, «Анадолу», телеканалов «TRT», «Россия-24», «Мир», Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза и т.д.

Участники встречи обсудили инициативы Туркменистана, выдвинутые на прошедшей 15–16 августа в национальной туристической зоне «Аваза» международной транспортной конференции. В частности, была отмечена актуальность предложений Ашхабада о создании специальной рабочей группы под эгидой ООН, которая бы целенаправленно отстаивала интересы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также о разработке резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о повышении роли этих стран в развитии глобального транспортного сотрудничества.

Представители зарубежных СМИ особо отметили высокий уровень технического обеспечения и создание хороших условий для работы журналистов, благодаря чему мировой аудитории была оперативно предоставлена подробная информация о работе конференции. В этой связи участники встречи обсудили тенденции развития СМИ, формы и методов работы журналистов, освещающих важные международные события.

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