В Туркменистане открыли комплекс зданий хозяйственного управления «силовых» ведомств страны

В Туркменистане состоялась церемония открытия нового комплекса зданий хозяйственного управления военных и правоохранительных ведомств страны. В церемонии приняли участие глава верхней и нижней палат парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов и Гульшат Маммедова.

Руководители парламента осмотрели объекты нового комплекса, возведенного в рамках военной реформы. Главы парламентских палат также встретились и побеседовали с солдатами, проходящими срочную службу. Сообщив молодым воинам, что 1 сентября состоится VII съезд Центрального совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, на котором будет обсужден ряд актуальных вопросов молодежной политики, Гурбангулы Бердымухамедов поинтересовался их предложениями и ожиданиями от съезда.

Как отметил глава верхней палаты парламента Маслахаты, молодежь должна принимать активное участие в важных для страны событиях. Он сообщил, что передаст президенту Туркменистана предложения и пожелания военнослужащих, касающиеся молодежной политики.

В заключение Гурбангулы Бердымухамедов вручил начальнику хозуправления от имени главы государства ключи от служебных автомобилей.

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