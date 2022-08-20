В МИД Туркменистана подвели итоги транспортного форума для стран, не имеющих выхода к морю

В МИД Туркменистана состоялся брифинг для иностранных дипломатов и журналистов, аккредитованных в Ашхабаде. Встреча была посвящена итогам конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, прошедшей 15–16 августа текущего года в национальной туристической зоне «Аваза».

На брифинге была отмечена актуальность формирования эффективных транспортных систем и многостороннее взаимодействие по выстраиванию устойчивых цепочек поставок грузов в период после пандемии.

Особое внимание было уделено инициативам, выдвинутым на конференции президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, о необходимости закрепления транспортной проблематики на постоянной основе в глобальной повестке дня ООН в качестве отдельного направления ее деятельности и придании диалогу по данным вопросам системного характера.

В частности, глава государства предложил создать специальную рабочую группу в ООН, которая бы целенаправленно отстаивала интересы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о повышении роли этих государств в развитии глобального транспортного сотрудничества.

Выступившие на брифинге руководители и представители аккредитованных в Туркменистане диппредставительств отметили актуальность транспортного форума в виду необходимости быстрого решения проблем социально-экономического развития в национальном, региональном и глобальном измерениях, а также диверсификации грузовых перевозок в период после пандемии.

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