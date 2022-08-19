Министерство образования Туркменистана заказало около 80 тысяч ноутбуков для первоклашек Министерство образования Туркменистана заказало Хозяйственному обществу «Айдын Гиджелер» («Ясные ночи») изготовление около 80 тысяч ноутбуков марки «Билимли» («Образованный») для первоклассников Туркменистана. Выпуск этой партии гаджетов предприятие планирует завершить к 1 сентября. Образовательная модель компьютера содержит 11 образовательных программ на русском, туркменском и английском языках, разработанных специалистами компании. Ноутбуки поддерживают операционную систему Android 12.0, обладают внутренней памятью 64 гигабайта и 2 гигабайтами оперативной. Также модель поддерживает опции Wi-Fi и Bluetooth. В Туркменистане с 2011 года, 1 сентября первоклассникам дарят компьютеры от имени главы государства. © TURKMENISTAN.RU, 2022